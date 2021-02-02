Перше COVID-щеплення зробили майже півтора мільйона жителів Франції

У Франції першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали майже півтора мільйона людей.

Такі дані оприлюднив уряд Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

За останньою оприлюдненою інформацією, станом на 30 січня першу ін'єкцію COVID-вакцини отримали 1 479 909 осіб. Щеплення другою дозою, як це передбачає протокол застосування вакцин, зроблено 45 468 особам.

Водночас на зберігання та подальше застосування до медичних закладів країни передано 472 686 доз вакцин.

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Зазначається, що з початку вакцинації наприкінці грудня по всій країні зафіксовано 659 випадків побічних ефектів після застосування вакцин проти COVID-19. Зокрема, сталося 18 летальних випадків.

Як указує Національне агентство безпеки медичних препаратів і продукції у галузі охорони здоров'я, немає підтверджень, що ці випадки пов'язані із дією вакцини, адже померлі пацієнти були переважно похилого віку і мали тяжкі хвороби.

Загалом від початку епідемії у Франції виявлено 3 197 114 випадків COVID-19, померли 76 057 осіб.

Фото: Belga