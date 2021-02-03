AstraZeneca каже, що знайшла спосіб збільшити ефективність своєї COVID-вакцини

Проміжні результати третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусної хвороби від компанії AstraZeneca продемонстрували її ефективність у 82%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Випробування компанія здійснювала у Великій Британії, Південно-Африканській Республіці та Бразилії. У ньому взяли участь 17 177 людей. У підсумку симптоми COVID-19 виявили лише у 332 учасників.

Як зазначається, підвищена ефективність з'являється при збільшенні інтервалу між першим та другим щепленнями. Так, результату у 82% ефективності вдалося досягти завдяки введенню другої дози вакцини через 12 тижнів після першої.

Після першого щеплення ефективність медичного засобу становить 70-76%.

Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

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Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).