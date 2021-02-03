Бельгія також не вакцинуватиме людей похилого віку препаратом AstraZeneca

Уряд Бельгії вирішив не вакцинувати людей, яким понад 55 років, медичним засобом проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Brussels Times.

Бельгія не використовуватиме вакцину AstraZeneca для щеплення людей, старших 55 років, заявив федеральний міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке.

Влада Бельгії обґрунтовує таке рішення браком інформації про вплив медичного засобу на літніх людей.

У вівторок федеральний уряд Бельгії вирішив дослухатися поради Вищої ради з питань охорони здоров’я - не використовувати вакцину AstraZeneca для щеплення людей, старших 55 років.

«Вища рада охорони здоров'я чітко заявила, що засіб від AstraZeneca - це дуже гарна вакцина для людей у віці від 18 до 55 років», - сказав Ванденбруке.

Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Веелика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).