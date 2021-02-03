GSK і CureVac розроблять COVID-вакцину нового покоління

Фармацевтичні компанії GlaxoSmithKline з Великої Британії і CureVac із Німеччини в 2022 році планують випустити на ринок мультивалентну вакцину нового покоління від коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на заяву компаній, на загальний проект фармацевтичних гігантів закладено 150 мільйонів євро.

Повідомляється, що розроблені РНК-вакцини нового покоління від COVID-19 матимуть потенціал мультивалентності, що дає змогу боротися з мутуючими штамами вірусів за допомогою однієї вакцини.

«Збільшення кількості варіантів, що з'являються, потенційно здатних знизити ефективність вакцин проти COVID-19 першого покоління, вимагає прискорення зусиль по розробці вакцин проти нових варіантів, щоб залишатися на крок попереду пандемії», - зазначили у заяві представники компаній.

Як підкреслюється, фахівці GSK і CureVac розпочнуть розробку нового продукту негайно з запланованим його запуском на ринок у 2022 році при відповідному схваленні регулюючого органу.

Також повідомляється, що GlaxoSmithKline у поточному році надасть підтримку своєму партнеру CureVac у виробництві 100 млн доз вже створеної вакцини першого покоління від коронавірусу.

Як відомо, молода німецька біотехнологічна компанія CureVac розробила РНК-вакцину від COVID-19, яка проходить третю фазу клінічних випробувань і ще не затверджена.

Євросоюз замовив у CureVac 405 млн доз цієї вакцини.