Єврокомісія оприлюднила контракт на COVID-вакцину з AstraZeneca

Фармакологічна компанія AstraZeneca дала згоду на оприлюднення контракту, укладеного з Європейською комісією щодо постачання вакцини від коронавірусу в країни Євросоюзу.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Після запиту Європейської комісії від 27 січня 2021 року фармакологічна компанія AstraZeneca погодилася оприлюднити відредагований контракт, який був підписаний між сторонами 27 серпня 2020 року. Єврокомісія вітає зобов’язання компанії щодо більшої прозорості її участі у реалізації стратегії вакцинації в ЄС», - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії висловили сподівання на те, що зможуть невдовзі оприлюднити всі контракти, укладені з виробниками вакцин щодо форвардних закупівель.

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«Контракт, оприлюднений сьогодні, містить відредаговані частини, що стосуються конфіденційної інформації, наприклад деталей платіжного доручення. Контракт з AstraZeneca є другим, що був оприлюднений, після того як компанія CureVac погодилася оприлюднити свою угоду з Єврокомісією про форвардні закупівлі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Єврокомісія погодила контракт на форвардні закупівлі вакцини з компанією AstraZeneca 14 серпня 2020 року, він набув чинності 27 серпня. Завдяки цьому контракту країни-члени дістали змогу закупити 300 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.

Ця угода передбачає також можливість для країн-членів передавати цю вакцину третім країнам із середніми або низькими доходами, або спрямовувати їх в інші країни ЄС.

Минулої п’ятниці компанія AstraZeneca оголосила, що мзможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини, ніж це було передбачено контрактом з Єврокомісією.

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Після цього Єврокомісія закликала компанію виявити «громадську та контрактну» відповідальність та поставити до країн ЄС передбачену угодою кількість вакцини.

За повідомленнями європейських ЗМІ, Європейське медичне агентство (ЕМА) може сьогодні розглянути ринкову авторизацію вакцини AstraZeneca, яка може стати третім препаратом, який отримає дозвіл на використання на території ЄС.