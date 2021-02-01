Bayer допоможе з виробництвом COVID-вакцини CureVac

Німецький фармацевтичний гігант Bayer заявив, що допоможе компанії CureVac виготовити експериментальну вакцину від коронавірусу через зростання попиту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У компанії Bayer заявили, що очікують виготовити 161 мільйон доз експериментальної вакцини CureVac, яка зараз перебуває на останньому етапі випробувань.

Молода німецька біотехнологічна компанія CureVac розробила мРНК-вакцину від COVID-19, яка проходить третю фазу клінічних випробувань і ще не затверджена.

Як повідомлялося, на початку січня компанія CureVac, у якої ЄС замовив 405 мільйонів доз вакцини, заручилася підтримкою фармацевтичного концерну Bayer.

При цьому в разі сертифікації вакцини власником реєстраційного посвідчення залишиться CureVac, однак Bayer отримає можливість від свого імені реєструвати вакцину в інших країнах.

Глава Tesla Ілон Маск також зацікавився співпрацею з CureVac і у вересні 2020 року під час чергового візиту до Німеччини не лише відвідав в Тюбінгені штаб-квартиру біотехнологічної компанії, але й привіз до Берліна на зустріч з німецькими урядовцями і депутатами Бундестагу зразок принтера для виробництва мРНК-вакцин.

У світі станом на ранок 1 лютого зафіксовано понад 103,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 75,1 млн осіб.

Фото: DPA