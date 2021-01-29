Німеччина почала виходити з «пандемії століття» - міністр охорони здоров’я

Показники захворюваності в Німеччині останніми днями свідчать про позитивну тенденцію, однак дефіцит вакцин спостерігатиметься ще впродовж декількох тижнів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас попереду ще кілька важких тижнів дефіциту вакцинації. Але вихід із пандемії століття вже розпочався», - сказав Шпан.

Швидку розробку, схвалення та початок виробництва вакцин міністр назвав «унікальною історією успіху в медицини». Він нагадав про те, що напередодні було схвалено виробництво вакцини BioNTech у Марбурзі, що дозволить збільшити поставки цієї вакцини як у Німеччині, так і інших країнах ЄС, адже Євросоюз спільно інвестує у виробництво. У першій половині 2021 року BioNTech та її американський партнер Pfizer планують виготовити 250 млн доз вакцини на заводі швейцарської фармацевтичної компанії Novartis, яку BioNTech придбав. Компанія згодом розраховує на загальну кількість 750 млн доз щорічного виробництва. Німеччина розраховує отримати в лютому 12 млн доз препарату від BioNTech.

При цьому міністр Шпан відзначив, що «йдеться не про «Європа понад все», а про справедливий розподіл вакцин». Наразі розглядається питання про налагодження виробництва різних препаратів у інших містах ФРН, де є потужності як малих, так і великих фармакологічних концернів.

У 2 кварталі в Німеччині сподіваються отримати вакцини від CureVac і Johnson& Johnson. Вже в лютому Німеччина розраховує отримати 3 млн доз вакцини від AstraZeneca.

Метою залишається надати до літа можливість зробити вакцину всім. Наразі щеплено 2,2% населення.

«Будь ласка, робіть вакцинацію, не дайте шанси вірусу. Вакцина – кращий захист», - закликав президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер. Він звернув увагу на те, що останні 2 дні вперше з жовтня минулого року кількість нових інфікувань на 100 тисяч населення за 7 днів є нижчою ніж 100.

За минулу добу в країні було підтверджено 14 022 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії - 2 192 850. Померли за весь час 55 752 осіб, у тому числі 839 за останні 24 години.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали - 73 867 291 особа.