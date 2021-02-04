У Британії протестують на людях комбінацію вакцин Pfizer і AstraZeneca

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

"Британські вчені, які брали участь у дослідженні, заявили, що дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - пояснюють британські дослідники.

Очікується, що перші дані про імунні відповіді будуть отримані приблизно в червні.

В ході дослідження будуть вивчені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

Зазначається, що і вакцину мРНК, розроблену Pfizer і Biontech, і вірусну векторну вакцину проти аденовірусу, розроблену Оксфордським університетом і AstraZeneca, на сьогодні застосовують у Британії з 12-тижневою перервою між двома дозами однієї і тієї ж вакцини.

Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.

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Як пише агентство, набір учасників для експерименту почнеться в четвер. Очікується, що в ньому візьмуть участь понад 800 добровольців. Випробування направлене на людей старше 50 років, які можуть бути схильні до вищого ризику, ніж молоді люди, і ще не були вакциновані.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 4 лютого зафіксували понад 104,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 мільйона летальних, одужали вже понад 76,6 мільйона осіб.