Сінгапур першим в Азії схвалив використання вакцини від Moderna

Сінгапур став першою державою в Азії, яка дозволила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna для вакцинації свого населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, сінгапурська влада очікує отримати першу партію препаратів від Moderna в березні.

Ця азійська країна вже зробила запаси вакцини від компанії Pfizer – цей препарат був схвалений ще в грудні. Також були укладені угоди з китайським виробником Sinovac.

Варто зауважити, що в Сінгапурі першу дозу вакцини вже отримали понад 175 тис. осіб із пріоритетних груп: зокрема медики й працівники авіакомпаній. В цілому сінгапурська влада планує вакцинувати все своє населення до третього кварталу 2021 року.

Вакцинація в країні є добровільною та безкоштовною.

Загалом із початку пандемії в Сінгапурі із 5,7-мільйонним населенням виявлено 59 тис. випадків COVID-19, а число померлих від хвороби становить всього 29 осіб.

Фото: ЕРА