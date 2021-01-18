Сінгапур посилює обмеження на подорожі, щоб запобігти появі нових штамів COVID-19

Влада Сінгапуру посилила обмеження на власних кордонах у відповідь на виникнення нових штамів хвороби COVID-19 та погіршення глобальної ситуації з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це пише видання SCMP.

Усі мандрівники, зокрема, громадяни Сінгапуру та постійні мешканці держави, повинні, прибуваючи до Сінгапуру, здати ПЦР-тест на COVID-19. Ця норма набуде чинності з 24 січня, заявило Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру в суботу.

Вимоги щодо самоізоляції, включаючи негативний ПЛР-тест в кінці, продовжуватимуть діяти.

Відтепер в якості додаткового запобіжного заходу всі громадяни Сінгапуру, які повертаються з Великої Британії та ПАР, підлягатимуть додатковій семиденній самоізоляції за місцем проживання після завершення 14-денного карантину. Ця норма набуде чинності з 18 січня.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року у Великій Британії у результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Уряд посилив карантинні обмеження у Лондоні та на південному сході Англії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії, виявили вже у щонайменше 50 країнах, а також у Гонконгу та на Тайвані. Південноафриканський штам коронавірусу було виявлено у 20 країнах.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.