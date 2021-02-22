Нарада у Зеленського: на Вінниччині і Закарпатті зростає кількість хворих на COVID-19

Ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію в Івано-Франківській області є напруженою, зростає також кількість хворих у Вінницькій та Закарпатській областях.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

На нараді було детально обговорено запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті.

«За минулу добу зареєстровано 515 захворілих (на Івано-Франківщині — ред.). У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участю головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень», – сказав глава уряду.

Шмигаль поінформував про зростання кількості хворих на Вінниччині та Закарпатті.

Водночас він розповів, що нині в Україні готові 68 тис. 332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58 тис. 390 мають підключення до кисню.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на COVID-19, збільшується й тривалість госпіталізації. За його словами, якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз – 19-20.

За даними ОП, на нараді йшлося про те, що вакцина від COVID-19 буде в Україні найближчим часом.

«За графіком постачання вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі та учасники ООС – серед перших на вакцинацію, так само, як і медики, які на передовій боротьби з COVID-19; літні люди та інші громадяни з групи ризику», – підкреслив Президент, зауваживши, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca (CoviShield) може бути доставлена в Україну у вівторок, 23 лютого.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 лютого заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз спочатку транспортують до Мумбаї, потім літак зробить зупинку у Стамбулі, і «днями вакцина прибуде до України».

В Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.

Фото: Офіс президента