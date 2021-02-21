Мобільна бригада із вакцинації за два місяці має зробити до 5 тисяч щеплень – Ляшко

Мобільні бригади медиків, які проводитимуть щеплення від коронавірусної хвороби, працюватимуть по 2 місяці кожна.

Про це в неділю, під час робочої поїздки до Чернігова, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Отримуючи перші 7 тисяч доз, мобільна бригада працює 28 днів підряд, нарощуючи потужності й переїжджаючи з закладу в заклад. На 29-й день вона повертається в перший заклад і робить повторне щеплення. За два місяці роботи одна мобільна бригада використає 4,5-5 тисяч доз вакцини", - розповів посадовець.

За його словами, паралельно з цим в Україну надходитимуть нові партії вакцини, і з ними працюватимуть уже нові бригади й нові пункти щеплень.

"Таким чином, ми розгорнемося до 600 мобільних бригад і 4250-ти кабінетів на території всієї України", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз МОЗ передивляється усі алгоритми, які були відпрацьовані, щоб, коли в Україну надійде вакцина, імунопрофілактика населення проводилася швидко і без збоїв.

Як повідомляв Укрінформ, глава МОЗ Максим Степанов у неділю, 21 лютого, заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз зараз транспортуються до Мумбаї, потім буде «довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України».

Станом на 21 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 304 456 випадків COVID-19, з них за добу – 4 489.