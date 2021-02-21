Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим — Ляшко

В Україні щеплення від COVID-19 за державні кошти отримають усі, хто цього побажає.

Про це в неділю у Чернігові заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, - вакцинується", - сказав він.

Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив «дорожню карту» з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щепитимуть медичних працівників.

Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.

За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом в Україну надійде вакцина AstraZeneca (Британія-Швеція), яку виробляють на потужностях компанії Serum Institute (Індія).

Як повідомляв Укрінформ, глава МОЗ Максим Степанов у неділю, 21 лютого, заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз зараз транспортуються до Мумбая, потім буде «довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі й вже днями вакцина прибуде до України».

Станом на 21 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 304 456 випадків COVID-19, з них за добу – 4 489.