До України вже їдуть 500 тисяч доз COVID-вакцини - Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що перші 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу вже їдуть до України з Індії.

Як передає Укрінформ, про це глава МОЗ повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ», - написав він.

За його даними, зараз вакцина транспортується до Мумбая. «Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України», - зазначив Степанов, підкресливши, що під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.

Міністр пояснив, що Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Степанов 18 лютого вилетів до Індії на перемовини з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India.

Згодом в Індії повідомили, що поставлять в Україну перший транш вакцини від коронавірусу CoviShield виробництва Serum Institute India – 500 тисяч доз. Її розробив Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Фактично, Covishield - це та ж «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India, зазначили в посольстві Індії.