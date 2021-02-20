Україна отримає індійську COVID-вакцину однією з перших у світі

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

Поставка першої партії об'ємом 500 000 доз очікується у лютому. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство Індії в Україні.

Як зазначається, найближчим часом з Індії до України буде доставлено першу партію вакцини Covishield виробництва Serum Institute India.

"Ця вакцина дозволить Україні розпочати загальну кампанію вакцинації по всій країні", - йдеться у дописі.

Також у посольстві зазначили, що особисті прохання українського президента Володимира Зеленського та постійні контакти з Міністерством охорони здоров'я дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.

"В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, по мірі нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців", - йдеться в повідомленні.

Це постачання вакцини є ще одним прикладом головної ролі, яку відіграє індійська фармацевтична промисловість у забезпеченні охорони здоров'я України, зазначили індійські дипломати.

Як повідомлялося, Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca.

Covishield - одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.

Як повідомляв Укрінформ, Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини від COVID-19, перший транш у кількості 117 тис. доз очікується в лютому.

На початку лютого міністр охорони здоров’ я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці вакцини розроблені за участю компаній AstraZeneca (Великобританія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).

Фото: Embassy of India, Ukraine