Першу дозу COVID-вакцини вже отримали майже 2,5 мільйона французів

У Франції першу ін'єкцію вакцини проти COVID-19 вже отримали майже 2,5 млн осіб.

Про це йдеться в актуальній урядовій статистиці, передає власний кореспондент Укрінформу.

З початку програми вакцинації у грудні 2020 року у Франції щеплення проти коронавірусної хвороби отримав 2 409 831 громадянин.

Загалом з початку епідемії у березні минулого року у країні виявлено 3 536 648 випадків інфікувань коронавірусом. Понад 83 тис. осіб померли від COVID-19.

За попередні 24 години у Франції зафіксовано 22 501 нове інфікування; стався 271 летальний випадок.

Як повідомляв Укрінформ, нині в ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna й AstraZeneca.

У світі станом на ранок 20 лютого зафіксували 111 250 361 випадок зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 463 681 летальний випадок, одужали 86 133 056 осіб.

Фото: Belga