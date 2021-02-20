Нерівномірний розподіл вакцин призведе до продовження пандемії - звіт ONE Campaign

Низка заможних країн хоче отримати на мільярд більше доз вакцини проти коронавірусу, ніж їм потрібно.

Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.

У звіті глобального руху за викоренення бідності та виліковних захворювань ONE Campaign було розглянуто угоди низки країн з п’ятьма провідними виробниками вакцин проти COVID-19 - Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson та Novavax.

Станом на сьогодні США, ЄС, Велика Британія, Австралія, Канада та Японія вже законтрактували понад 3 мільярди доз вакцин. Це на мільярд більше, ніж необхідно, аби надати кожному громадянину цих країн по дві дози вакцини.

Внаслідок нерівномірного розподілу вакцин мільярдам людей буде відмовлено в необхідному захисті від COVID-19 – що, ймовірно, призведе до продовження пандемії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 20 лютого зафіксували 111 250 361 випадок зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 463 681 летальний випадок, одужали 86 133 056 осіб.