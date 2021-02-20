Pfizer планує подвоїти обсяги виробництва COVID-вакцини

Американська компанія Pfizer Inc планує подвоїти обсяги виробництва вакцини від коронавірусу у найближчі тижні.

Про це сказав виконавчий директор Pfizer Inc Альберт Бурла під час відвідання президентом США Джо Байденом найбільшого виробничого підприємства компанії, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

За словами Бурли, Pfizer Inc нині виробляє близько 5 мільйонів доз на тиждень.

Водночас глава Білого дому висловив переконання, що зможе виконати свою передвиборчу обіцянку про розповсюдження 100 млн доз вакцин у перші сто днів перебування на посаді.

Президент також сказав, що для повернення до "нормального" життя країні може знадобитися ще багато місяців.

"Я не можу сказати вам дату, коли ця криза закінчиться. Але можу вам сказати: ми робимо все можливе, щоб цей день настав якомога раніше", - сказав Байден.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 111 250 361 випадок зараження коронавірусом, зокрема 2 463 681 летальний, одужали 86 133 056 осіб.