Pfizer почали випробування COVID-вакцини серед вагітних

Компанії Pfizer-BioNTech заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу за участі вагітних жінок від 18 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.

Перші дози препарату вже отримали вагітні у США.

Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо.

Дослідники відстежуватимуть будь-які негативні побічні ефекти у жінок, включаючи викидень. «Ми продовжуємо збирати докази безпеки та ефективності (препарату – ред.), щоб надалі використовувати його серед цієї важливої групи населення», - зазначив представник компанії Pfizer Вільям Грубер.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 лютого зафіксували 110 837 535 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 452 583 летальних випадки, одужали 85 777 756 осіб.

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З початку нової доби зафіксовано 14 092 нових випадки, померли 1 175 осіб.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard