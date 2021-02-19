Pfizer почали випробування COVID-вакцини серед вагітних
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.
Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.
Перші дози препарату вже отримали вагітні у США.
Одна частина учасниць у ході досліджень отримає вакцину, інша – плацебо.
Дослідники відстежуватимуть будь-які негативні побічні ефекти у жінок, включаючи викидень. «Ми продовжуємо збирати докази безпеки та ефективності (препарату – ред.), щоб надалі використовувати його серед цієї важливої групи населення», - зазначив представник компанії Pfizer Вільям Грубер.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 лютого зафіксували 110 837 535 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 452 583 летальних випадки, одужали 85 777 756 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 14 092 нових випадки, померли 1 175 осіб.
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard