Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer

Україна отримала необхідні документи від компанії Pfizer для реєстрації її COVID-вакцини та планує провести дозвільні процедури впродовж наступних днів.

Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою міністр охорони здоров’я України Макcим Степанов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer», - зазначив український міністр під час зв’язку з Вашингтоном.

Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися. «Жодних перепон для цього не буде», - запевнив глава МОЗ.

Степанов також відзначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив, що Україна планує використовувати такі вакцини як Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna. При цьому він уточнив, що на ринок України допускаються вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань.

Фото: CTK Photo/Укрінформ