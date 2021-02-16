Степанов не виключає, що вакцинація почнеться на початку наступного тижня

Степанов не виключає, що вакцинація почнеться на початку наступного тижня

Укрінформ
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що, за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин, робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього – на початку наступного тижня.

Про це він сказав під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською діловою радою, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я можу впевнено заявити, що ми розпочнемо в лютому вакцинацію. Скоріше за все, це буде або кінець цього тижня, або початок наступного», - зауважив міністр.

Він підкреслив, що говорить це за результатами останніх перемовин, які він «буквально зранку провів з компанією-постачальником».

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Міністр також запевнив, що Україна «забезпечуватиме безоплатну вакцинацію для всіх категорій населення, але просто в певній черзі». У цьому зв’язку він зазначив, що в першу чергу щеплення отримуватимуть медики, які працюють з хворими на COVID-19. За ними буде вакцинований «весь без винятку» медичний персонал в Україні, в тому числі у приватних медустановах.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок Степанов заявив, що кампанія вакцинації в Україні, яка мала розпочатися 15 лютого, затрималася через технічні проблеми логістичного характеру.

В Україні лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків зараження корнавірусом, з них за добу 3143.

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