Степанов не виключає, що вакцинація почнеться на початку наступного тижня

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що, за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин, робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього – на початку наступного тижня.

Про це він сказав під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською діловою радою, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я можу впевнено заявити, що ми розпочнемо в лютому вакцинацію. Скоріше за все, це буде або кінець цього тижня, або початок наступного», - зауважив міністр.

Він підкреслив, що говорить це за результатами останніх перемовин, які він «буквально зранку провів з компанією-постачальником».

Міністр також запевнив, що Україна «забезпечуватиме безоплатну вакцинацію для всіх категорій населення, але просто в певній черзі». У цьому зв’язку він зазначив, що в першу чергу щеплення отримуватимуть медики, які працюють з хворими на COVID-19. За ними буде вакцинований «весь без винятку» медичний персонал в Україні, в тому числі у приватних медустановах.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок Степанов заявив, що кампанія вакцинації в Україні, яка мала розпочатися 15 лютого, затрималася через технічні проблеми логістичного характеру.

В Україні лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків зараження корнавірусом, з них за добу 3143.