У МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалась 15 лютого

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні не почалася з 15 лютого через “технічні проблеми логістичного характеру”.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 16 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я говорив про те, що починаючи з 15 лютого ми почнемо кампанію по вакцинації, масової вакцинації, згідно з нашим затвердженим національним планом, який передбачає 5 етапів вакцинації. На сьогоднішній день в нас готова повністю вся наша медична інфраструктура, сформовані мобільні бригади, які будуть вакцинувати, сформовані списки по прізвищах людей, яких ми будемо вакцинувати на першому етапі. Ми очікуємо поставки вакцини в Україну. Як тільки вона прийде, ми відразу почнемо вакцинацію. В нас була впевненість, що вакцина повинна бути до 15 лютого”, - сказав Степанов.

Він додав, що така впевненість грунтувалася на укладених договорах України з виробниками вакцин, в яких “чітко в нас передбачені, в тому числі і кількість, і терміни поставки”.

Міністр додав, що згідно з укладеними договорами, Україна очікує мільйон доз вакцини у лютому та мільйон доз в березні цього року.

“Більше того, по цьому мільйону, який ми повинні отримати в лютому, в нас була впевненість, що його буде поставлено до 15 числа і відразу ми почнемо вакцинацію. Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру, я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. Відразу зараз, після брифінгу, в мене чергові перемовини з виробником саме щодо цих технічних питань доставки вакцини в Україну. Я дуже розраховую, що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби, і це перше щеплення буде зроблене нашим медичним працівникам, нашим героям, які зараз знаходяться на передовій у боротьбі з COVID-19”, - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, раніше у МОЗ заявляли про початок вакцинації від коронавірусної хвороби 15 лютого 2021 року.