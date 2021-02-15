Степанов пообіцяв, що COVID-вакцинація почнеться до кінця тижня - депутат

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що до кінця тижня розпочнеться вакцинація від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я спілкувався з міністром охорони здоров’я. Він пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня», - зазначив парламентар.

За його словами, «є технічні питання, які потребують вирішення, але до кінця тижня вони будуть вирішені».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від коронавірусу в лютому 2021 року. Передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років.

Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення вакцинальної кампанії. Туди безпосередньо входить і закупівля вакцин, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з повідомленнями МОЗ, Україна має отримати в лютому 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX, які заплановано використати на вакцинацію медичних працівників. Загалом в межах COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцин від COVID-19. Також згідно з контрактом з китайською компанією Sinovac, укладеному через ДП "Медичні закупівлі", Україна має отримати 19 млн доз вакцини цього виробника.

Окрім цього, міжнародна закупівельна агенція Crown Agents за дорученням уряду України уклала угоди на постачання 12 млн доз вакцин AstraZeneka та компанії Novavax.