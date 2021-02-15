Степанов уточнив дату появи COVID-вакцини в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що постачання вакцин від COVID-19 очікується 16-17 лютого.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Я говорив, що з 15 лютого розпочнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела поставки вакцин - це COVAX - Pfizer, і Astra Zeneka, згідно контраку. Вакцина трошки затримується. Десь 16-17 лютого ми очікуємо вакцину в Україні", - сказав Степанов.

Він додав, що всі формальності Україна виконала, але зараз триває процес відвантаження вакцини для України. За словами Степанова, вже сформовано 347 мобільних бригад, які на першому етапі будуть проводити вакцинацію. Всього планується, що до вакцинальної кампанії проти COVID-19 буде залучено 572 мобільні бригади.

Як повідомляв Укрінформ, згідно повідомлень МОЗ, Україна має отримати в лютому 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX , які заплановано використати на вакцинацію медичних працівників. Загалаом в межах COVAX Україна отримає 8 мон доз вакцин від COVID-19/Також згідно з контрактом з китайською компанією Sinovac, укладеному через ДП "Медичні закупівлі", Україна має отримати 19 млн доз вакцини цього виробника.

Окрім цього, міжнародна закупівельна агенція Crown Agents за дорученням уряду України уклала угоди на постачаннч 12 млн доз вакцин AstraZeneka та компанії Novavax.

Раніше МОЗ повідомляв про початок вакцинації з 15 лютого.