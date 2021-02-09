Степанов нагадав, що COVID-вакцинація розпочнеться наступного тижня

В Україні вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 розпочнеться наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми плануємо розпочати вакцинацію вже наступного тижня”, - заявив Степанов.

Він нагадав, що плани МОЗ щодо початку вакцинації в лютому-березні 2021 року були озвучені ще у вересні минулого року. Було розроблено і затверджено національний план вакцинації, до роботи над яким долучалися, зокрема, і міжнародні експерти, ВООЗ.

За словами міністра, на першому етапі будуть вакциновані люди з груп ризику за професійною ознакою або за медичними показниками, тобто мають супутні захворювання, або за віком - люди старше 60 років.

“Я впевнений у безпечності вакцин, які будуть в Україні, і звертаюся до кожного: масова вакцинація - це дуже важливо, це один з головних способів боротьби з COVID-19. Вакцина, яка надійде в Україну, буде безпечною. Не довіряйте маніпуляціям, не довіряйте фейкам, бо йдеться про збереження життя. Коли йдеться про ефективність вакцин, треба зрозуміти, якого ефекту ми хочемо досягти. Головне — щоб людина не померла від ускладнень (захворівши на COVID-19 — ред.), головне, щоб людина не мала важкого перебігу хвороби”, - запевняє Степанов.

Він наголосив, що всі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, розроблені згідно з міжнародними медичними стандартами, пройшли всі етапи доклінічних випробувань, першу, другу фазу клінічних випробувань, де з’ясовується саме безпечність вакцини, і мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань.

“На третій стадії клінічних випробувань вакцина вже застосовується на великій кількості добровольців, яким робиться відповідне щеплення і з'ясовується її ефективність ”, - сказав Степанов.

Степанов нагадав, що на вакцинацію в держбюджеті на 2021 рік передбачено 3,9 млрд грн. Постачання вакцин в Україну буде здійснюватися кількома шляхами. Так, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19. Перший транш - 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer - Україна має отримати найближчими днями.

Також Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ "Лекхім”.

Окрім цього, укладено контракти на постання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та NovaVax (США), вони виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Постачання вакцин здійснюватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, яка визначена урядом України для закупівлі вакцини проти коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9 лютого лабораторно підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу, з них за добу – 2 656.