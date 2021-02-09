В Україні удвічі збільшили фінансування медицини для боротьби з коронавірусом – Шмигаль

В Україні вдвічі збільшили фінансування медичної системи, аби бути здатними боротися з коронавірусом.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Удвічі збільшилося фінансування за два останніх роки нашої медичної системи. Майже 66 тисяч ліжок готових приймати хворих на коронавірус. Нехай, так дасть Бог і доля, щоб вони ніколи не були задіяні, але медична система готова. Майже 57 тисяч ліжок із підведеним киснем, шість тисяч ШВЛ, забезпеченість ліками, моральна готовність наших лікарів давати ось цей бій коронавірусу», - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна має один з найменших відсотків летальності серед країн Європи. На думку глави уряду, значна заслуга цього – саме лікарів, які змогли розробити протоколи лікування та рятувати людей.

Як повідомляв Укрінформ, 8-10 лютого проходить Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Триденна подія стала майданчиком для діалогу про пандемію та її подолання. Захід відбувається за участі Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

На форумі обговорюють плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Зважаючи на всесвітній масштаб пандемії, до форуму долучаються топпредставники Європейського Союзу як стратегічні партнери України в цьому питанні. Учасники заходу розглядають спільний план дій щодо вакцинації, діляться міжнародним досвідом боротьби з Covid-19 і досвідом його імплементації в Україні, а також обговорюють про перспективи відкриття кордонів країн.