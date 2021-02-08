Зеленський готовий особистим прикладом показати, що вакцинація важлива і безпечна

Президент України Володимир Зеленський готовий особистим прикладом показати людям, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Президент заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці. Однак вирішивши питання поставок вакцини в Україну, ми зіткнулися з новою проблемою - це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна", - сказав Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що вакцинація та її дорожня карта є першим пріоритетом у боротьбі з коронавірусом.

"Ця карта розроблена для забезпечення належного і рівного доступу до вакцини для всіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 2021 та початку 2022 року", - зазначив Зеленський.

На уточнююче питання, якою вакциною він щеплюватиметься, Зеленський зауважив: «Яка буде першою».

Президент нагадав, що Україна домовилася про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novovaks.

“Я впевнений, до літа ми матимемо десь 10 млн вакцин, може більше. Поставлена задача - де тільки є вакцини, ми беремо вакцини", - зазначив Зеленський.

У лютому, за словами Зеленського, Україна отримає понад 1 млн вакцин від COVID-19.

Він додав, що ще в листопаді йшла мова про велику платформу, на якій громадяни могли б записатися на вакцинацію, до початку масової вакцинації така платформа з'явиться.

До цього про намір вакцинуватися заявляв Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 3 лютого під час чергового засідання Кабінету Міністрів, що найближчим часом надійде перша партія вакцини Pfizer.

«Ідеться про 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом", - зазначив Шмигаль.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль акцентував, що ця партія доз вакцини від Pfizer/BioNTech є лише початком, і вже у лютому - на початку березня очікуються значно більші поставки.

«До нас буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до національного плану вакцинації», - заявив Шмигаль.

Він також відзначив, що інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена і розгортатиметься поступово.

«В Україні загалом працюватиме пів тисячі мобільних бригад, що здійснюватимуть вакцинацію. Перші 50 почнуть роботу вже цього місяця в усіх регіонах країни. Крім того, на початковому етапі буде розгорнуто 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого в Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».