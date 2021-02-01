У МОЗ нагадали, що COVID-вакцинація розпочнеться у лютому

Постачання вакцин у рамках ініціативи COVAX розпочнеться в середині лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

«Україна розпочне вакцинацію у лютому. Вже за два тижні отримає вакцини. Завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров’я, уряду та Президента наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу. Для початку вакцинації вже підтверджено отримання Україною 117 тисяч дох вакцини виробництва компанії Pfizer BioNTech. Постачання вакцини розпочнеться через два тижні, у середині лютого», - сказав Іващенко

Також, за його словами, COVAX підтвердив МОЗ постачання вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2 млн 100 тис. до 3 млн 700 тис. доз протягом 1 -2 кварталу 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу 2030 нових.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard