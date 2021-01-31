ЄС вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer

Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від COVID-19 виробництва компаній Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє представництво ЄС в Україні у Фейсбуці.

«COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не знаходиться в безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах «Team Europe», Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн», – наголосив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено 30 січня.

"TeamEurope, включно із Європейською Комісією, Європейським інвестиційним банком та державами-членами ЄС, анонсувала виділення більше 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX", - повідомили у представництві.

Як повідомляв Укрінформ, Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка буде розподілена для працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

Як передає Укрінформ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала відповідь від COVAX і вже у лютому отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Як повідомлялося, в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.

Раніше Ляшко інформував, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

Перший етап вакцинації в Україні передбачає доступ до вакцини для 367 491 особи.

В Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard