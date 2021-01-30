Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer – Ляшко

Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка буде розподілена для працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбуці.

«Так! Україна отримала відповідь від COVAX. Вже у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19», - написав він.

При цьому Ляшко зазначив, що COVAX загалом отримала заявки на першу хвилю від 72 країн, з них було відібрано 18 країн, серед яких і Україна. «Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання», - додав він.

Крім того, за даними Ляшка, паралельно протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. «І це тільки в рамках механізму COVAX», - підкреслив він.

Як повідомлялося, в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.

Раніше Ляшко інформував, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

Станом на 30 січня в країні лабораторно підтверджено 1 216 278 випадків COVID-19, з них за добу – 4 685.

Фото: CTK Photo/Укрінформ