ВООЗ закликає розвинені країни пригальмувати з COVID-вакцинацію, аби вистачило іншим

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити свої кампанії з вакцинації населення від COVID-19, щоби препарату вистачило менш заможним країнам.

Як передає Укрінформ, про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс в інтерв’ю BBC.

«Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, зачекайте на інші групи країн, де ще не почали вакцинацію. Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, й робити це треба разом», - наголосила Гарріс.

У ВООЗ раніше також розкритикували рішення Європейського Союзу встановити обмеження на експорт вакцин від коронавірусу. Віцепрезидент Організації Маріанджела Сімао назвала його «дуже тривожною тенденцією».

Організація не вперше критикує розвинені країни через нерівномірний розподіл вакцин у світі.

У середині січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив, що світ перебуває «на межі катастрофічного морального провалу».

Як повідомлялося, Європейська комісія 29 січня ухвалила рішення щодо обмеження експорту вакцин до інших країн. Воно дозволяє країнам ЄС блокувати постачання вакцин за межі об’єднання, якщо постачальник не виконує умов контракту із Євросоюзом.

До такого кроку ЄС вдався через конфлікт із двома виробниками вакцин від COVID-19 — AstraZeneca і Pfizer. Вони нещодавно заявили, що з різних причин не встигають поставити ЄС достатню кількість доз своїх препаратів.

Обмеження на експорт, однак, поширюється лише на близько 100 країн світу і має 92 виключення. Зокрема, вакцини можна експортувати до країн «Східного партнерства», до яких входить і Україна, а також передавати до Глобального механізму розподілу вакцин COVAX, у якому бере участь і Україна.

Втім, у ВООЗ вважають, що цього недостатньо для забезпечення рівномірного розподілу вакцин по всьому світу. Зокрема, там вказують на те, що розвинені країни вже розгорнули кампанії з масової вакцинації, тоді як незаможні держави їх навіть не почали.

Як стверджують у ВООЗ, 95% усіх щеплень від коронавірусу відбулися лише в 10 розвинених країнах, тоді як лише дві незаможні держави тільки розпочали вакцинувати своє населення від COVID-19.

У світі станом на ранок 30 січня зафіксовано 102,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 74,3 млн осіб.