Країни ЄС домовилися про формат сертифікатів COVID-вакцинації

Країни-члени Євросоюзу погодили спільну настанову щодо виготовлення довідок про вакцинацію з медичною метою, які будуть єдиними для всіх країн ЄС і будуть визнаватися як документ, що підтверджує отримання щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Відповідно до рішень Європейської Ради від 10-11 грудня, а також від 21 січня 2021 року, країни-члени ЄС, за підтримки Європейської комісії, ухвалили настанову щодо доказу вакцинації з медичною метою. Ця настанова має на меті підтримати взаємосумісність сертифікатів вакцинації, що означає відпрацювання універсального змісту таких сертифікатів та визначення мінімально необхідного обсягу інформації, яку мають містити такі документи», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ухвалена настанова також охоплює захист сертифікатів вакцинації від підробок та забезпечення їх автентичності. Це стосуватиметься також електронних форм, які будуть доступними у європейській електронній мережі eHealth Network.

Передбачається, що сертифікати вакцинації виготовлятимуться як у паперовому, так і в електронному вигляді, що забезпечить гнучкість під час їх використання країнами-членами, а також надійний захист особистих даних людей.

"Я вітаю ухвалення цієї настанови з доказу вакцинації з медичною метою. Нам потрібен спільний підхід до сертифікатів вакцинації, і я сподіваюся на продовження співпраці з ВООЗ для відпрацювання цього питання на глобальному рівні. Взаємосумісність сертифікатів вакцинації буде важливим інструментом для громадян під час пандемії, але залишатиметься важливою також після її подолання», - зауважила з цього приводу єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Як зазначається у повідомленні, згадана настанова щодо сертифікатів вакцинації, які мають визнаватися у різних країнах світу, наразі стосується, в першу чергу, вакцинації проти COVID-19, але в перспективі може використовуватися для доказу проведення щеплень проти інших небезпечних захворювань.

Як вже повідомлялося, під час віртуального саміту 21 січня глави держав та урядів ЄС обговорили можливість запровадження універсальних «сертифікатів вакцинації» та домовилися продовжити дискусію для уточнення порядку їх застосування.

Як зауважила тоді президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, такі сертифікати вакцинації повинні використовуватися із подвійною метою. По-перше, бути особистим медичним документом, а по-друге, мати прикладне значення, наприклад для отримання права на поїздки у певні регіони або для долучення до певної діяльності. Таке прикладне застосування сертифікатів вакцинації зачіпає багато чутливих тем щодо недискримінаційного підходу до людей, поваги їхніх фундаментальних прав, збереження особистих даних, та багатьох інших елементів, які потребують ретельного обговорення в країнах Євросоюзу.