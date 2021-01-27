ПАРЄ застерігає від загрози «вакцинального націоналізму»

У Парламентській асамблеї Ради Європи заявляють про негативний вплив на зусилля у боротьбі з епідемією COVID-19, якщо країни зосередяться на забезпеченні лише власних потреб у вакцинах.

Про це йдеться в ухваленій 27 січня резолюції ПАРЄ «Вакцини проти COVID-19: етичні, правові і практичні питання», передає власний кореспондент Укрінформу.

«Вакцинальний націоналізм» та накопичення запасів вакцин (окремими країнам в умовах дефіциту – ред.) неодмінно призведуть до того, що ми будемо переживати цю епідемію довше, а також може сприяти подальшій мутації коронавірусу SARS-CoV-2 та підірвати найбільш ефективний на сьогодні інструмент проти пандемії», - йдеться у документі.

Асамблея закликала національні парламенти, як ключові демократичні інституції, посилювати свою роль у законодавчому забезпеченні боротьби з пандемією, включаючи створення, доставку і розподіл вакцин.

«Доступ до COVID-вакцин повинен бути забезпечений для населення, незалежно від статі, раси, соціально-економічного статусу, платоспроможності, місця перебування та інших чинників, які спричиняють нерівність серед людей», - наголосили в ПАРЄ.

У резолюції парламентарії також акцентували увагу, що вакцинація проти коронавірусу повинна проводитися на добровільних засадах, і жодні політичні соціальні та інші обставини не повинні примушувати громадян пройти щеплення.

Окрім цього у ПАРЄ висловили переконання, що уведення так званих сертифікатів вакцинації проти COVID-19 повинно мати за мету покращення моніторингу ефективності вакцин та можливих побічних ефектів.

Як повідомлялося, в ЄС деякі країни-члени виступають з ініціативою запровадження загальноєвропейського сертифікату (паспорту), яким підтверджується проведення вакцинації людини проти COVID-19. Наявність такого сертифікату повинна забезпечити перевагу вакцинованих осіб у здійсненні транскордонних подорожей, відвідуванні публічних місць.

Лідери Євросоюзу під час відеоконференції 17 січня не дійшли консенсусу щодо запровадження такого сертифікату.

У Франції, зокрема, переконані, що таке рішення є передчасним та може призвести до порушення або обмеження прав людини.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.

У світі з початку пандемії підтверджено майже 100,8 млн випадків зараження COVID-19, включаючи 2,1 млн летальних.