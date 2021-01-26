Google Maps показуватиме локації, де можна зробити COVID-щеплення

Компанія Google позначатиме місця вакцинації проти коронавірусу на Картах та в Пошуку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Next Web.

Видання зазначає, що спочатку ця функція з’явиться в окремих штатах США: Аризоні, Луїзіані, Міссісіпі та Техасі, а потім розшириться на решту штатів та країн.

На мапах також відображатиметься інформація про те, чи потрібне користувачу направлення для вакцинації, чи обмежується процес вакцинації певними групами населення та чи доступна вакцина у проїзному пункті, тобто з можливістю вакцинації прямо у машині без потреби виходити з транспортного засобу.

Компанія Google також заявляє, що надаватиме окремі приміщення та локації на відкритому просторі для відкриття пунктів із проведення вакцинації. Ця ініціатива розпочнеться з Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Вашингтона та Нью-Йорка і після цього пошириться в інших містах.

Фото: Google

За даними The Verge, компанія Google вже виділила 5 млн дол. для на вирішення расових та географічних диспропорцій у доступі до вакцин.

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Крім того, компанія надасть 100 млн дол. грантів ВООЗ та іншим некомерційним організаціям.

У світі станом на 26 січня зафіксовано майже 100,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн летальних.