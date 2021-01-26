Меркель закликала до солідарності у розподілі COVID-вакцин

Пандемія COVID-19, з одного боку, засвідчила вразливість країн через їх взаємозалежність, з іншого, - продемонструвала необхідність саме спільних дій.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму виступі 26 січня на Давоському економічного форумі, який цього року проходить у віртуальному форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Настав час мультілатералізму. Ми маємо знайти швидкі багатосторонні відповіді на нові виклики. Треба запобігти регіональному протекціонізму», - сказала Меркель.

Вона звернула увагу на те, що спроби деяких країн відгородитися від світу та запобігти розповсюдженню в себе вірусу не допомогли. Водночас пандемія показала взаємозалежність націй, їх вразливість від переривання ланцюгів постачання. На переконання німецького канцлера, треба зробити ці ланцюги більш надійними на майбутнє. При цьому треба уникати ізоляціонізму, але просувати справедливу торгівлю.

Меркель зазначила, що багаті країни мають взяти на себе основне фінансове навантаження при закупівлі вакцини. Але в умовах, коли вакцина в дефіциті, гостро стоїть питання не тільки грошей, але справедливого розподілу препарату. Вона висловила задоволення, що глобальна ініціатива GAVI за підтримки Світового Банку вже уклала перші контракти на придбання вакцин для найбідніших країн.

Глава уряду ФРН також поінформувала, що Німеччина, де була знайдена одна з перших вакцин проти коронавірусу – BioNTEch, неухильно збільшує витрати на наукові розробки: наразі частка цих витрат становить 3,5% ВВП, мета – довести показник до 3,8%.

«Пандемія залишила глибокі сліди в наших економіках, які ми відчуватиме ще багато років», - констатувала Меркель. Вона вважає Давоський економічний форум доброю платформою для пошуку спільних відповідей на «катастрофу століття».

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн летальних.