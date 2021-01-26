МВФ покращив прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%, що на 0,3 в.п. вище жовтневого прогнозу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook) за січень 2021 року.

«Після серйозної рецесії у 2020 році ми прогнозуємо зростання світової економіки на 5,5% у 2021 році і 4,2% в наступному році. Показник 2021 року на 0,3 в.п. вище нашого жовтневого прогнозу. І це відображає позитивний ефект від успіху вакцини, який ми спостерігали до кінця минулого року, і додаткову політичну підтримку, яка була надана в деяких країнах. Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і впровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність", - сказала головний економіст МВФ Гіта Гопінат.

Водночас вона попередила, що даний прогноз характеризується значною невизначеністю, оскільки зокрема повільне поширення вакцин та мутації вірусу можуть погіршити результати.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році до 3%.