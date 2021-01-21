Пандемія досі становить загрозу для світової економіки – Лагард

Пандемія коронавірусу досі створює великі ризики для Єврозони і світової економіки.

Про це заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає Укрінформ з посиланням на CNBC.

«Початок кампаній з вакцинації в Єврозоні є важливим кроком у врегулюванні кризи у сфері охорони здоров'я. Менше з тим, пандемія і далі створює серйозні ризики для здоров'я населення, а також для Єврозони та світової економіки», - підкреслила Лагард.

Зазначається, що європейські лідери сподіваються прискорити процес вакцинації населення найближчими місяцями, аби стримати поширення коронавірусу та його негативний вплив на економіку.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 97 464 258 випадків COVID-19, зокрема 2 086 887 летальних, одужали 70 026 096 осіб.