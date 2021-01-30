COVID-вакцинація в Україні буде безкоштовною - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні має бути безкоштовною.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі Зеленського з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, цей той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава», – сказав Зеленський.

У свою чергу Степанов зазначив, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

«Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації», – сказав він.

Водночас глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною. Однак і Президент, і МОЗ сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

«У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення, це внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах COVAX. Також паралельно протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

Станом на 30 січня в країні лабораторно підтверджено 1 216 278 випадків COVID-19, з них за добу – 4 685.