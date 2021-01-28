Рада зробила крок до прискорення реєстрації вакцин від СOVID-19

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №4613 «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання».

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується прискорити термін реєстрації лікарських засобів, зокрема COVID вакцин. Задля цього передбачається внесення змін до закону «Про лікарські засоби», а саме: розділ II доповнити статтею 92 «Державна реєстрація лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарського засобу».

Як пояснив на своїй сторінці у Фейсбуці голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, завдяки законопроєкту Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

«На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін», - пояснив парламентар.

Радуцький додав, що екстрена реєстрація відбувається за таких умов: - наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

- клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;

- відома потенційна користь лікарського засобу;

- не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що в лютому очікується поставка до України вакцини проти коронавірусу з двох джерел: COVAX та закупівля за державні кошти. Україна увійшла до переліку 92 країн, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом зі шприцами і розчинниками.