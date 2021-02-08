Захід відбувається у КВЦ "Парковий", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у відкритті форуму бере Президент Володимир Зеленський.

Згідно з порядком денним, на заході очікується участь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, представників Європейського Союзу.

Планується, що на форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Зеленський на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У кулуарах форуму розміщено виставкові площі з медичним обладнанням та засобами.

Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог щодо дистанції та маскового режиму.