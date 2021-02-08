У світі виявили понад 106,6 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 8 лютого у світі з початку пандемії загалом зафіксовано 106 691 461 випадок коронавірусу, включаючи 2 327 369 летальних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому число осіб, які вже одужали від хвороби, складає 78 379 930.

У першу трійку за числом заражених входять США (27 611 403), Індія (10 838 843) та Бразилія (9 524 640).

Найбільший приріст захворюваності за минулу добу мав місце в Мексиці (6 065).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.