В Україні - 2 141 новий випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.", - написав Степанов.

Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1020 осіб; летальних випадків – 47; одужали 2 697 осіб. Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб; одужало 1 075 743 осіб; летальних випадків – 23 644; проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні зафіксували 3 370 нових випадки COVID-19.