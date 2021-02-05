Держава тільки вітатиме COVID-вакцинацію приватним сектором – Степанов

Держава буде тільки вітати проведення вакцинації від COVID-19 приватним сектором, при наявності відповідних медичних умов.

Як передає Укрінформ, про це на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“У нас при наявності умов для проведення вакцинації , суто медичних умов, і при реєстрації і використанні вакцин, які зареєстровані, ми тільки вітаємо (проведення вакцинації приватними операторами — ред.) і жодних обмежень тут бути не може”, - сказав Степанов.

Водночас, Степанов зазначив, що у держави передбачені кошти для закупівлі вакцин і завезення їх в “кількості достатній для безкоштовного вакцинації”, приватний сектор може вакцинувати тих громадян, які відносяться до 5 етапу в плані вакцинації, тобто не відносяться до професійних, медичних груп ризику, не мають супутніх захворювань.

“Зрозуміло, що ми уже потребуємо підтримки бізнесу, в тому числі в питанні щодо, так скажімо, промоушена кампанії з вакцинації. Якщо ви подивитися на останні психологічні дослідження, близько 40-45% людей готові на безкоштовну вакцинацію. А якщо компанії при тому, коли з’являться на комерційному ринку вакцини, захочуть за своїх працівників, які відносяться до 5 етапу вакцинації, заплатити кошти, щоб їх провакцинувати, це тільки буде максимально вітатися”, - сказав Степанов.

Він додав, що держава регулює чергу на вакцинацію, яка проводиться державним коштом. Вакцинація від COVID-19 на комерційному ринку черга формується в інший спосіб, відповідно до бажання громадян вакцинуватися власним коштом.

Як повідомляв Укрінформ, згідно плану МОЗ щодо вакцинації від COVID-19, на першому етапі вакцинацію пройдуть працівники мобільних бригад вакцинації, працівники лікарень, які лікують пацієнтів з COVID-19, працівники лабораторій , які проводять лабораторні дослідження на COVID-19, працівник екстреної меддопомоги, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих закладів, військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, які беруть участь в Операції об’єднаних сил. Загальна кількість людей, що будуть охоплені вакцинацією під час першого етапу — 367 тисяч.

Під час наступних етапів будуть вакциновані громадяни за професійною ознакою, або за станом здоров’я чи віком, освітяни. Передбачається охоплення біля 2,5 млн людей. Третій етап — 2 млн людей. На 4 етапі планується вакцинація 11 млн осіб. На 5 етапі передбачено вакцинацію інших категорій населення - людей від 18 до 59 років, які не мають супутніх захворювань та не відносяться до пріоритетних груп вакцинації. Планове охоплення на 5 етапі складає 13 млн громадян.