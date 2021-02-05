Поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca почнуться наприкінці лютого - Шмигаль

Міністерство охорони здоров’я має до кінця року забезпечити доступ до вакцини проти COVID-19 всім категоріям громадян.

Як передає Укрінформ, про Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини всім без винятків категоріям громадян. Проведення безпечної вакцинації – це наш шанс повернутися до більш звичного життя вже наступного року, а тому відповідна кампанії залишається одним із ключових пріоритетів уряду цьогоріч", - написав він.

Шмигаль зауважив також, що важливо не лише якнайшвидше розпочати масову вакцинацію, а розпочати її безпечною вакциною, яка пройшла всі необхідні стадії клінічних випробувань та затверджена в інших розвинених країнах.

"Паралельно із контрактом в межах COVAX та контрактом із Sinovac у розмірі 1,9 млн доз, уряд веде перемовини й з іншими компаніями, про результати яких буде повідомлено незабаром", - додав прем’єр.

Він також наголосив, що план вакцинації у п’ять етапів вже готовий, також підготовлені мобільні бригади, кабінети щеплення, холодовий ланцюг та вся необхідна інфраструктура для доставки та дистрибуції вакцини.

Також Шмигаль розповів, що Глобальний альянс із вакцин та імунізації оприлюднив звіт щодо розподілу вакцин у межах глобальної ініціативи COVAX, і Україна вже найближчим часом отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech для медиків.

Крім того, за повідомленням Шмигаля, вже наприкінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca. Ця вакцина довела свою ефективність та отримала підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір поставок вакцини від AstraZeneca може скласти до 3,7 млн доз із терміном поставки до кінця ІІ кварталу цього року.

Як повідомляв Укрінформ, згідно плану МОЗ щодо вакцинації від COVID-19, на першому етапі вакцинацію пройдуть працівники мобільних бригад вакцинації, працівники лікарень, які лікують пацієнтів з COVID-19, працівники лабораторій , які проводять лабораторні дослідження на COVID-19, працівник екстреної меддопомоги, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих закладів, військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, які беруть участь в Операції об’єднаних сил. Загальна кількість людей, що будуть охоплені вакцинацією під час першого етапу — 367 тисяч.

Під час наступних етапів будуть вакциновані громадяни за професійною ознакою, або за станом здоров’я чи віком, освітяни. Передбачається охоплення біля 2,5 млн людей. Третій етап — 2 млн людей. На четвертому етапі планується вакцинація 11 млн осіб.