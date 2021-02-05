Сайт про COVID-вакцинацію запустять наступного тижня – Степанов

Портал із базовою інформацією про вакцинацію від COVID-19 запустять наступного тижня, повну та мобільні версії — до кінця лютого.

Як передає Укрінформ, про це на годині запитань до уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«МОЗ запропонував створити окремий інформаційний портал про вакцинацію, там кожен зможе дізнатися про дорожню карту вакцинації, її етапи, організацію процесу, підготовку персоналу та вакцини. Також будуть дашборди зі статистикою про вакцинацію. Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня. Повна версія разом із мобільною до кінця лютого», - розповів Степанов.

Він поінформував, що формування списків та записів на вакцинацію передбачає два підходи. Перший - формування списків через роботодавців, тобто з прив’язкою до місця роботи. Для таких категорій, як медпрацівники, соціальні працівники, військові тощо.

Другий — відкриті записи на вакцинацію для соціальних категорій, які не прив’язані до місця роботи, зокрема для людей похилого віку.

Відкриті записи на вакцинацію будуть здійснюватися не раніше, ніж за місяць до початку вакцинації для тієї чи іншої категорії громадян.

За словами Степанова, записатися на вакцинацію можна буде через інформаційний портал, веб-портал електронних медичних систем, через сімейного лікаря або контакт-центр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.