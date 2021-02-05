Україна отримала підтвердження про постачання 12 мільйонів доз COVID-вакцин - Зеленський

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс президента.

"Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо постачання вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну", - йдеться у повідомленні.

Глава держави тримає під контролем питання постачання вакцини та неодноразово звертався до світових лідерів по допомогу у пришвидшенні надання якісних та схвалених до використання вакцин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив Володимиру Зеленському, що сьогодні Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

«Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок», – зазначив Зеленський.

Очільник МОЗ повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Як повідомляв Укрінформ, згідно плану МОЗ щодо вакцинації від COVID-19, на першому етапі вакцинацію пройдуть працівники мобільних бригад вакцинації, працівники лікарень, які лікують пацієнтів з COVID-19, працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на COVID-19, працівник екстреної меддопомоги, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих закладів, військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, які беруть участь в Операції об’єднаних сил. Загальна кількість людей, що будуть охоплені вакцинацією під час першого етапу — 367 тисяч.

Під час наступних етапів будуть вакциновані громадяни за професійною ознакою, або за станом здоров’я чи віком, освітяни. Передбачається охоплення близько 2,5 млн людей. Третій етап — 2 млн людей. На 4 етапі планується вакцинація 11 млн осіб. На 5 етапі передбачено вакцинацію інших категорій населення - людей від 18 до 59 років, які не мають супутніх захворювань та не належать до пріоритетних груп вакцинації. Планове охоплення на 5 етапі складає 13 млн громадян.