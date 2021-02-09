За тиждень на COVID-19 захворіли 25,5 тисячі осіб — МОЗ

За минулий тиждень в Україні на COVID-19 захворіли 25,5 тис. осіб, в лікарнях станом на 8 лютого перебувають 17 911 осіб.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На минулому тижні було виявлено 25 500 випадків захворювання на COVID-19. Це менше, ніж позаминулого тижня, коли було 27 157 випадків. На минулому тижні було зроблено 144 248 тестувань методом ПЛР, майже така кількість, як позаминулого тижня, зростає кількість тестувань експрес-тестам на антиген, було зроблено 52 222 дослідження, це майже на 20 тисяч більше, ніж позаминулого тижня”, - розповів Степанов.

Він також поінформував, що в лікарнях, станом на 8 лютого, перебувають 17 911 осіб з важким та середньої важкості перебігом хвороби. Для порівняння, на першому тижні грудня 2020 року в лікарнях перебували понад 28 тис. хворих, було зафіксовано понад 89 тис. випадків захворювання на COVID-19.

За словами Степанова, таке зменшення кількості хворих та госпіталізованих стало можливим завдяки введеним карантинним обмеженням і, відповідно, дотриманню їх громадянами.

Також міністр нагадав, що кожен, у кого є симптоми ГРВІ, може здати тест на виявлення коронавірусної хвороби швидкими тестам на антиген до COVID-19. “Швидких тестів було закуплено близько 6 млн з розрахунку, що ми повинні робити не менше 1 млн тестувань на місяць”, - сказав Степанов.

Для проведення тестування достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або в один з пунктів тестування. Мапа пунктів тестування доступна на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 8 лютого, зафіксували 2656 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 127.