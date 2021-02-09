Степанов каже, що до квітня-травня карантин не посилюватимуть

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запроваджувати жорсткіші карантинні заходи до квітня-травня не має потреби.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

“Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року”, - сказав Степанов.

За його словами, у порівнянні з квітнем 2020 року медична система стала більш потужною.

Степанов зауважив, що попри критику, стратегія протидії COVID-19, яку обрав уряд принесла результат, який очікувався від

“Ми отримуємо той результат, який хочемо від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що в перший тиждень грудня 2020 року було зафіксовано 89 тисяч хворих на коронавірусну хворобу, за перший тиждень лютого - 25 505 хворих. Так само, за його словами, зменшилась кількість хворих на COVID-19, які одночасно перебувають в лікарні: в перший тиждень грудня це було 28 тисяч осіб, станом на зараз — менше ніж 18 тисяч.