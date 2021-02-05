Загальні умови адаптивного карантину будуть м'якшими — Степанов

Загальні умови адаптивного карантину, який уряд має намір запровадити до 30 квітня, будуть більш м’якими.

Як передає Укрінформ, про це на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вже розробили відповідний нормативний акт, яким регламентуються надалі всі карантинні обмеження. Карантин плануємо продовжувати до 30 квітня, також будуть загальні умови, які будуть м’якші, ніж на сьогоднішній день. Ми пом’якшуємо їх виходячи з сьогоднішньої ситуації", - сказав Степанов.

Він наголосив, що жорсткі карантинні обмеження, так званий "червоний" рівень епіднебезпеки може бути введений на території того чи іншого регіону, якщо одночасно два показники перевищують норму.

«Як тільки визначаються певні показники, наприклад 65% заповнених ліжок з киснем, або темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищують 50%, якщо одночасно два критерії перевищують встановлені норми, то на території області, регіону вводиться жорсткий карантинні обмеження. Головна мета - щоб не було колапсу медичної системи», - наголосив Степанов.

За його словами, наразі жодна область чи регіон не відповідають критеріям, за якими вводиться «червоний» рівень епіднебезпеки. Водночас, за словами Степанова, при введенні обмежень не передбачається заборона руху громадського транспорту.

"Громадський транспорт ми не будемо закривати", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів має намір повернутися до адаптивного карантину, який передбачає кілька рівнів епідемічної небезпеки — зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

В Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.