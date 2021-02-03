Епідситуація дозволяє повернутись до адаптивного карантину - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчими днями прийме рішення щодо переходу на адаптивний карантин, який передбачатиме зонування відповідно до рівнів епідеміологічної безпеки.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Епідемічна ситуація дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування.

Також Шмигаль зауважив, що в Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу.

"Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності", - зауважив очільник уряду.

За його словами, наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.

Фото: КМУ